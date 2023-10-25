Право на мирные собрания у нас есть
Программа "Присоединяйся!" (USAID) презентовала ключевые результаты Общенационального опроса по общественному привлечению
Я обратила внимание на такой слайд и решила немного прокомментировать.
Фото: Facebook Александры Дворецкой
Правда ли, что существует запрет проводить мирные собрания, потому что война? А как же субботние акции-протесты с требованием передать деньги на нужды ВСУ?
Краткий ответ – нет, прямого запрета на проведение мирных собраний не существует.
Но давайте немного объясню.
В Украине очень либеральное законодательство в сфере защиты права на свободу собраний, а две Революции — Оранжевая и Достоинства — сделали из этого права "священную корову" для украинской демократии.
И правда, если вам нужно быстро оценить уровень демократии в стране, достаточно посмотреть на реализацию двух связанных прав: свободы собраний и свободы выражения взглядов (свободу слова), и все станет ясно.
До полномасштабного вторжения мирное собрание мог ограничить только суд. К нему могли обратиться с таким запретом органы исполнительной власти, однако такие обращения и решения о запрете почти свелись к 0 после 2014 года.
Нас с вами интересует статья 39 Конституции. Она и правда, Указом президента Украины "О введении военного положения" №64/2022 имеет возможность ограничиваться:
"В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины".
Читайте также: Легкомыслие и популизм работают на короткой дистанции
Но между "могут ограничиваться" и "запрещено" существует разница. Здесь мы ожидаем, что такое ограничение по-прежнему может быть установлено судом или военной администрацией на соответствующей территории, в случае если до этого есть обоснованные основания.
И это значит, что запрета как такового нет.
Именно поэтому мы имеем абсолютно законные мирные собрания, когда прощаемся с погибшими героями на центральных площадях городов, и когда требуем справедливого распределения бюджета.
Главное отличие и возможность ограничения, что в условиях военного положения (как и в мирное время) могут ограничиваться меры, угрожающие нацбезопасности.
В условиях военного положения просто таких факторов больше, чем до февраля 2022 года.
Так что, уважаемые граждане, право на мирные собрания у нас есть, а у россиян нет. А они хотят, чтобы и у нас не было, и всюду был концлагерь. Потому и война, потому что диктаторы боятся свободных людей.
А мы кто, мы казаки!
Об авторе. Александра Дворецкая, общественный деятель, правозащитница, член правления Благотворительного фонда Восток SOS.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное