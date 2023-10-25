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OPINION

Право на мирные собрания у нас есть

Александра Дворецкая
25 октября, 2023 среда
14:03
Мнение

Программа "Присоединяйся!" (USAID) презентовала ключевые результаты Общенационального опроса по общественному привлечению

Я обратила внимание на такой слайд и решила немного прокомментировать.

Опитування про заборону громадських заходів

Фото: Facebook Александры Дворецкой


Правда ли, что существует запрет проводить мирные собрания, потому что война? А как же субботние акции-протесты с требованием передать деньги на нужды ВСУ?

Краткий ответ – нет, прямого запрета на проведение мирных собраний не существует.

Но давайте немного объясню.

В Украине очень либеральное законодательство в сфере защиты права на свободу собраний, а две Революции — Оранжевая и Достоинства — сделали из этого права "священную корову" для украинской демократии.

И правда, если вам нужно быстро оценить уровень демократии в стране, достаточно посмотреть на реализацию двух связанных прав: свободы собраний и свободы выражения взглядов (свободу слова), и все станет ясно.

До полномасштабного вторжения мирное собрание мог ограничить только суд. К нему могли обратиться с таким запретом органы исполнительной власти, однако такие обращения и решения о запрете почти свелись к 0 после 2014 года.

Нас с вами интересует статья 39 Конституции. Она и правда, Указом президента Украины "О введении военного положения" №64/2022 имеет возможность ограничиваться:

"В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины".

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Но между "могут ограничиваться" и "запрещено" существует разница. Здесь мы ожидаем, что такое ограничение по-прежнему может быть установлено судом или военной администрацией на соответствующей территории, в случае если до этого есть обоснованные основания.

И это значит, что запрета как такового нет.

Именно поэтому мы имеем абсолютно законные мирные собрания, когда прощаемся с погибшими героями на центральных площадях городов, и когда требуем справедливого распределения бюджета.

Главное отличие и возможность ограничения, что в условиях военного положения (как и в мирное время) могут ограничиваться меры, угрожающие нацбезопасности.

В условиях военного положения просто таких факторов больше, чем до февраля 2022 года.

Так что, уважаемые граждане, право на мирные собрания у нас есть, а у россиян нет. А они хотят, чтобы и у нас не было, и всюду был концлагерь. Потому и война, потому что диктаторы боятся свободных людей.

А мы кто, мы казаки!

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Об авторе. Александра Дворецкая, общественный деятель, правозащитница, член правления Благотворительного фонда Восток SOS.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Военное положение
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