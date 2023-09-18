Право лгать и манипулировать осталось почти нетронутым
Относительно "расследования", как Портников с Миросей Барчук травили Ющенко
Иванов, безусловно, человек совершенно беспринципный и бесстыдный. И это нормально и естественно, что вы его все морочите.
Скажите мне только одно: вы уверены, что это "расследование" является для нашей журналистики уникальным или исключительным? Вы раньше не замечали, как лепят эти наши "инвестигаторы" свои конспирации и спекуляции на основании весомых и неопровержимых фактов, типа, "вместе работали", "жили по соседству", "мамы ходили в один детсад"? А мощный анализ по принципу "раз бутылки не сдает, значит, сам гонит" вам не знаком?
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Украинская журналистика (с помощью западных друзей) прошла этап отстаивания своего права говорить правду.
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Сегодня, в условиях моновласти, единого марафона и военного положения это право серьезно ограничено. А вот право врать и манипулировать осталось почти нетронутым. Особенно если это интересам власти не противоречит, хотя бывает всякое.
Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.
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