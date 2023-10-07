Право Израиля на защиту не подлежит сомнению, - Зеленский

Об этом он сообщил в телеграме.

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", – написал президент Украины.

По его словам, нигде в мире нельзя давать ни одного шанса террору, "поскольку террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира".

"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению", - подчеркнул Зеленский.



Он призвал мир быть объединенным и солидарным, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь.

Читайте также: ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Текстовая трансляция

Зеленский также отметил, что все обстоятельства террористической атаки на Израиль должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации.

Кроме того, президент призвал находящихся в зоне опасности граждан Украины внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и внимательно следить за информацией.

"МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, к любому нашему. дипломатического или консульского представительства. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", - отметил Зеленский.