Право Израиля на защиту не подлежит сомнению, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в Израиле в субботу, 7 октября, и поддержал страну в борьбе с террористами
Об этом он сообщил в телеграме.
"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", – написал президент Украины.
По его словам, нигде в мире нельзя давать ни одного шанса террору, "поскольку террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира".
"Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению", - подчеркнул Зеленский.
Он призвал мир быть объединенным и солидарным, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь.
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Зеленский также отметил, что все обстоятельства террористической атаки на Израиль должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации.
Кроме того, президент призвал находящихся в зоне опасности граждан Украины внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и внимательно следить за информацией.
"МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, к любому нашему. дипломатического или консульского представительства. Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем", - отметил Зеленский.
- Утром субботы, 7 октября, по центральным и южным районам Израиля нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В результате есть жертвы. Позже премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил заявил об объявлении военного положения.
- В то же время, посольство Украины в Израиле призвало украинцев следовать инструкциям местной власти и объяснило, как действовать в связи с началом войны с палестинцами. А спикер МИД Олег Николенко заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.
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