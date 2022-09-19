Правление Чарльза ІІІ – только переходный этап в британской монархии, - корреспондент Ковач
По мнению британского корреспондента Радио Свобода Олеся Ковача, правление Чарльза ІІІ будет переходным этапом британской монархии, прежде чем королем станет принц Уильям
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Такой монархии, во главе которой стояла Елизавета II, уже не будет. То, что сделает Карл III, - это будет такой переход к его сыну, принцу Валлийскому Уильяму. Королевские обозреватели в большинстве своем отмечают, что этот переходный момент, когда будет править Карло III, перед тем, как корону переберет принц Уильям, это будет такая трансформация британской монархии в требования современности. Для того, какой она может и должна быть в новых исторических условиях. сказал Ковач.
- Напомним, 73-летний сын покойной Елизаветы II больше не принц, а новый король Соединенного Королевства. 8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II.
- Ранее сообщалось, что новый король Соединенного Королевства Чарльз взял себе имя Карл III.
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