Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Такой монархии, во главе которой стояла Елизавета II, уже не будет. То, что сделает Карл III, - это будет такой переход к его сыну, принцу Валлийскому Уильяму. Королевские обозреватели в большинстве своем отмечают, что этот переходный момент, когда будет править Карло III, перед тем, как корону переберет принц Уильям, это будет такая трансформация британской монархии в требования современности. Для того, какой она может и должна быть в новых исторических условиях. сказал Ковач.

Напомним, 73-летний сын покойной Елизаветы II больше не принц, а новый король Соединенного Королевства. 8 сентября умерла королева Великобритании Елизавета II.

Ранее сообщалось, что новый король Соединенного Королевства Чарльз взял себе имя Карл III.

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