Правительству Британии направили петицию с просьбой помочь с жильем для беженцев из Украины
Украинские беженцы и принимающие их британцы передали на Даунг-стрит подписанную более 4 500 людьми петицию с призывом оказать жилищную поддержку тем, кто не может найти собственное жилье
Об этом сообщило издание The Guardian.
Как объясняет инициатор петиции, основатель благотворительной организации Sanctuary Foundation Криш Кандиа, программа по приему беженцев из Украины в Британии рассчитана на шестимесячный срок, после чего украинцы должны самостоятельно искать жилье, что усложняет кризис в британской экономике.
"Мы не можем сказать правительству Украины, что мы поддерживаем их, если не заботимся должным образом о женщинах и детях, которые находятся здесь", – сказала она.
Кроме того, петиция содержит просьбу к правительству внести ясность в процесс переселения беженцев из Украины, сделать местные органы власти гарантами аренды жилья для украинцев и рассмотреть возможность увеличения ежемесячной выплаты, предоставляемой британцам, принявшим у себя беженцев.
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Опрос британского правительства среди украинцев, въезжавших в Британию как беженцы, показал: 45% респондентов сталкивались с препятствиями в доступе к частному жилью, а более половины из них полагаются на государственные выплаты. Кроме того, большинство опрошенных планируют остаться в Великобритании по меньшей мере на три года.
Представитель Даунг-стрит, комментируя петицию, отметил, что большинство британцев, принявших у себя беженцев из Украины, не намерены выселять их из своих жилищ.
"Местные власти обязаны обеспечить, чтобы семьи не остались без жилья, и мы предоставляем им финансирование для покрытия дополнительных расходов", – добавил он.
Также известно, что по последним данным, более 100 тысяч украинцев поселились в британских семьях в рамках программы для беженцев "Дома для Украины".
- Напомним, во время первого визита в Киев 19 ноября Сунак пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а ранее в ноябре анонсировали дополнительные 1000 ракет земля-воздух.
- Накануне в минобороны Британии показали, как отправляли в Украину ракеты Brimstone 2.
- 29 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сохранить и увеличить военную помощь Украине в следующем году.
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