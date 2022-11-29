Об этом сообщило издание The Guardian.

Как объясняет инициатор петиции, основатель благотворительной организации Sanctuary Foundation Криш Кандиа, программа по приему беженцев из Украины в Британии рассчитана на шестимесячный срок, после чего украинцы должны самостоятельно искать жилье, что усложняет кризис в британской экономике.

"Мы не можем сказать правительству Украины, что мы поддерживаем их, если не заботимся должным образом о женщинах и детях, которые находятся здесь", – сказала она.

Кроме того, петиция содержит просьбу к правительству внести ясность в процесс переселения беженцев из Украины, сделать местные органы власти гарантами аренды жилья для украинцев и рассмотреть возможность увеличения ежемесячной выплаты, предоставляемой британцам, принявшим у себя беженцев.

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Опрос британского правительства среди украинцев, въезжавших в Британию как беженцы, показал: 45% респондентов сталкивались с препятствиями в доступе к частному жилью, а более половины из них полагаются на государственные выплаты. Кроме того, большинство опрошенных планируют остаться в Великобритании по меньшей мере на три года.

Представитель Даунг-стрит, комментируя петицию, отметил, что большинство британцев, принявших у себя беженцев из Украины, не намерены выселять их из своих жилищ.

"Местные власти обязаны обеспечить, чтобы семьи не остались без жилья, и мы предоставляем им финансирование для покрытия дополнительных расходов", – добавил он.

Также известно, что по последним данным, более 100 тысяч украинцев поселились в британских семьях в рамках программы для беженцев "Дома для Украины".

Напомним, во время первого визита в Киев 19 ноября Сунак пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а ранее в ноябре анонсировали дополнительные 1000 ракет земля-воздух.

Накануне в минобороны Британии показали, как отправляли в Украину ракеты Brimstone 2.

29 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сохранить и увеличить военную помощь Украине в следующем году.

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