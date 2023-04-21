Правительство запретило взимать коммунальную задолженность c ВПО

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

"Сегодня правительство принимает постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия. Справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения", - говорится в заявлении премьер-министра Украины .

Следует заметить, что речь идет исключительно о накопившейся задолженности после начала полномасштабного российского вторжения.