Правительство запретило взимать коммунальную задолженность c ВПО
Правительство приняло решение, что долги за коммунальные услуги не будут взиматься с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия
Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.
"Сегодня правительство принимает постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия. Справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения", - говорится в заявлении премьер-министра Украины .
Следует заметить, что речь идет исключительно о накопившейся задолженности после начала полномасштабного российского вторжения.
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