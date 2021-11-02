Правительство запретило: Шмигаль пообещал, что никаких отключений потребителей от света и газа в Украине не будет
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль пообещал, что никаких отключений потребителей от света и газа в Украине в течение отопительного сезона не будет
Об этом Шмыгаль сказал во время пресс-конференции в Запорожье, передает Еспресо.TV.
"Никаких отключений газа и электроэнергии у нас не предвидится. Мы уже подчеркивали, что мы правительственным решением запретили отзыв потребителей, и бюджетных, и частных от газопоставщиков", - сказал Шмыгаль.
Премьер также заявил, что отопительный сезон в Украине проходит стабильно и "не будет сорван".
Он также напомнил, что в течение этого года тариф на электроэнергию в Украине будет составлять 1,44 грн кВт/ч для потребителей менее 250 кВт и 1,68 грн кВт/ч, для потребляющих домохозяйств больше.
"Что касается цен на рынке электроэнергии, а это не касается населения, это касается бизнеса, там цена может колебаться. Это рынок и здесь надо сказать, что в Украине цена на электроэнергию ниже, чем в Европе", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что все потребители будут "спокойно непрерывно снабжены электроэнергией".
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