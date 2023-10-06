Правительство заложило в бюджет 40 млрд грн на восстановление экономики и помощь бизнесу, - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

По его словам, 40 млрд грн будут направлены на восстановление экономики и помощь бизнесу, а именно:

18 млрд грн на программу льготного кредитования "5-7-9".

Почти 5 млрд грн на эффективную программу безвозмездных грантов єРобота.

3 млрд грн в поддержку инвестиционных проектов.

1 млрд грн на компенсацию стоимости сельхозтехники отечественного производства.

1 млрд грн на индустриальные парки. Их уже работает более 60, но постоянно двигаемся вперед.

"Неотъемлемой частью восстановления Украины должно стать и восстановление нашей экономики. На следующий год мы заложили в проект госбюджета 40 млрд грн на программы поддержки экономического восстановления и программы помощи украинскому бизнесу", - написал Шмыгаль.

Сегодня, 6 октября, в Реестр индустриальных парков было включено две новые площадки: в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Ожидается, что благодаря этим двум индустриальным паркам будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.