Правительство зафиксировало цену на газ для тепловиков до мая 2023 года

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Какой бы ни была цена на рынке, производители тепла смогут покупать газ в новом отопительном сезоне по 7,40 грн за кубометр. Такое решение принял 19 июля Кабинет Министров.

"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Принимаем решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду. Фиксированная цена газа остается до 31 мая 2023 года", – заявил Денис Шмыгаль.

С 1 июля потребителей, получавших газ от компании ГРК, перевели в ГК "Нафтогаз". Главный редактор информационно-консультационного центра "ГазПравда" Алексей Савицкий объяснил, как узнать новый лицевой счет.

"Львовгаз Сбыт" вернул львовянам почти миллион гривен, уплаченных за май

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb