Правительство зафиксировало цену на газ для тепловиков до мая 2023 года
Кабмин зафиксировал цену газа для теплокоммунэнерго на уровне 7,4 грн до 31 мая 2023 года, поэтому стоимость отопления в новом сезоне не должна расти
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Какой бы ни была цена на рынке, производители тепла смогут покупать газ в новом отопительном сезоне по 7,40 грн за кубометр. Такое решение принял 19 июля Кабинет Министров.
"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Принимаем решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду. Фиксированная цена газа остается до 31 мая 2023 года", – заявил Денис Шмыгаль.
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