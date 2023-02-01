Об этом сообщила пресс- служба Мининфраструктуры Украины.

"Бесспорным приоритетом на этом этапе восстановления является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

"Рассчитываем, что после победы сможем быстро перейти к реализации долгосрочных инвестиционных проектов", - добавил он.

12 января стало известно, что правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление Украины.

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