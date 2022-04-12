Правительство Японии утвердило выплаты беженцам из Украины: будут предоставлять до 570 грн в день

Об этом сообщает издание Japan Today.

По официальному заявлению японского правительства, Япония будет предоставлять до 2400 иен в день (приблизительно 570 грн) беженцам из Украины.



Агентство иммиграционных служб Японии сообщило, что финансовая помощь продлится минимум шесть месяцев, при этом правительство отдельно берет на себя их медицинские расходы и уроки японского языка, а также помогает им получить работу.



Как стало известно, на прошлой неделе на борту японского правительственного самолета с территории Польши в Японию прибыли 20 украинских беженцев.

Агентство сообщило, что уже в понедельник 18 людям выплатило пособие на проживание на полмесяца.



Во время временного проживания в гостиницах, организованных правительством, беженцы в возрасте от 12 лет получат 1000 иен в день (около 235 грн – ред.), а те, кому меньше 12 лет, получат 500 иен (около 117 грн – ред.). Оба без учета расходов на питание.

Как сообщили в правительстве Японии, суточные средства будут увеличены, когда беженцы переедут на новые места, предоставленные муниципалитетами или предприятиями.

Лица от 12 лет получат 2400 иен (570 грн – ред.), а дети в возрасте от 11 лет получат 1200 иен (282 грн – ред.).



В семье первый член будет получать 2400 иен (570 грн.), а второй – 1600 иен в день (376 грн – ред.).



Правительство также предоставит единовременную помощь в размере 160 000 иен для беженцев в возрасте от 16 лет и 80 000 иен для тех, кто младше 16 лет, когда они переедут на новое место.



По данным агентства, 524 эвакуированных искали убежища в Японии со 2 марта по минувшую субботу.

По состоянию на 8 апреля правительство Японии получило 953 предложения помощи от местных бизнеса и муниципалитетов.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot