Правительство Японии утвердило выплаты беженцам из Украины: будут предоставлять до 570 грн в день
Правительство Японии утвердило предоставление украинским беженцам финансовой помощи в размере до 2400 иен в день - около 570 грн
Об этом сообщает издание Japan Today.
По официальному заявлению японского правительства, Япония будет предоставлять до 2400 иен в день (приблизительно 570 грн) беженцам из Украины.
Агентство иммиграционных служб Японии сообщило, что финансовая помощь продлится минимум шесть месяцев, при этом правительство отдельно берет на себя их медицинские расходы и уроки японского языка, а также помогает им получить работу.
Как стало известно, на прошлой неделе на борту японского правительственного самолета с территории Польши в Японию прибыли 20 украинских беженцев.
Агентство сообщило, что уже в понедельник 18 людям выплатило пособие на проживание на полмесяца.
Во время временного проживания в гостиницах, организованных правительством, беженцы в возрасте от 12 лет получат 1000 иен в день (около 235 грн – ред.), а те, кому меньше 12 лет, получат 500 иен (около 117 грн – ред.). Оба без учета расходов на питание.
Как сообщили в правительстве Японии, суточные средства будут увеличены, когда беженцы переедут на новые места, предоставленные муниципалитетами или предприятиями.
Лица от 12 лет получат 2400 иен (570 грн – ред.), а дети в возрасте от 11 лет получат 1200 иен (282 грн – ред.).
В семье первый член будет получать 2400 иен (570 грн.), а второй – 1600 иен в день (376 грн – ред.).
Правительство также предоставит единовременную помощь в размере 160 000 иен для беженцев в возрасте от 16 лет и 80 000 иен для тех, кто младше 16 лет, когда они переедут на новое место.
По данным агентства, 524 эвакуированных искали убежища в Японии со 2 марта по минувшую субботу.
По состоянию на 8 апреля правительство Японии получило 953 предложения помощи от местных бизнеса и муниципалитетов.
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