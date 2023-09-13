Правительство Японии ушло в отставку
Все члены кабинета министров Японии ушли в отставку, премьер страны Фумио Кишида сформирует новый состав правительства
Об этом сообщает Kyodo .
В среду, 13 сентября, Фумио Кишида удовлетворил просьбу своих министров об отставке.
Ожидается, что премьер-министр проведет обсуждение с главой партии Комейто Нацуо Ямагучи, являющейся партнером правящей Либерально-демократической партии, по формированию нового кабинета.
После этого будет создано новое правительство, после чего оно пройдет церемонию утверждения императором Японии Нарухито.
В новом составе правительства сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат портфели. В новый кабинет войдут пять женщин.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное