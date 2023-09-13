Правительство Японии ушло в отставку

Об этом сообщает Kyodo .

В среду, 13 сентября, Фумио Кишида удовлетворил просьбу своих министров об отставке.

Ожидается, что премьер-министр проведет обсуждение с главой партии Комейто Нацуо Ямагучи, являющейся партнером правящей Либерально-демократической партии, по формированию нового кабинета.

После этого будет создано новое правительство, после чего оно пройдет церемонию утверждения императором Японии Нарухито.

В новом составе правительства сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат портфели. В новый кабинет войдут пять женщин.