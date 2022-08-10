Об этом сообщает AP .

Правительство Японии в полном составе объявило об отставке на заседании, состоявшемся 10 августа. Премьер-министр Фумио Кисида планирует провести перестановки в своем кабинете на фоне растущих в стране экономических проблем. Новый состав правительства будет объявлен в ближайшее время.

Этот состав правительства Японии принял присягу только в октябре 2021 года. Планировалось, что кабинет министров будет реорганизован в начале сентября, накануне открытия осенней сессии парламента, однако Кисида решил ускорить перераспределение должностей.

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