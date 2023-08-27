Правительство Японии: Уровень радиации в морской воде возле Фукусимы ниже допустимого

Об этом сообщило издание Kyodo.

Стало известно, что по результатам анализа проб морской воды, отобранных в пятницу утром, концентрация трития - радиоактивного материала, который невозможно удалить даже после очистки образовавшейся на АЭС "Фукусима" загрязненной воды - была на уровне, который "не будет иметь" негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду", – заявили в министерстве.

На фоне постоянной обеспокоенности общественности в соседних странах, таких как Китай, правительство Японии усиливает свои усилия по радиационному мониторингу, поскольку в четверг начался десятилетний процесс сброса очищенной радиоактивной воды из комплекса Фукусима Дайчичи.

Такое издание сообщает, что в субботу Агентство рыбного хозяйства объявило, что в первых образцах рыбы, отобранных в водах вблизи станции, не было обнаружено трития в количествах, которые можно было бы обнаружить.

Огромное количество загрязненной воды образовалось в процессе охлаждения реакторного топлива на станции, пострадавшей от расплавления активной зоны реактора, вызванного землетрясением и цунами в марте 2011 года.

Очищенную воду разбавляют, чтобы снизить уровень трития до менее чем одной 40-й от национальных стандартов безопасности, или 1500 беккерелей на литр, прежде чем сбросить ее в Тихий океан в 1 километре от атомной станции через подводный тоннель.

Тритий, радиоактивный изотоп водорода, как известно, менее вреден, чем другие радиоактивные материалы, такие как цезий и стронций.

Министерство охраны окружающей среды заявило в воскресенье, что уровень трития во всех 11 точках отбора проб, расположенных в радиусе 40 км от АЭС Фукусима, был ниже 7-8 беккерелей на литр. Уровень цезия, проверенный в трех из 11 точек, также был ниже пределов обнаружения.

Министерство планирует проводить отбор проб морской воды, результаты которого будут публиковаться еженедельно.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.