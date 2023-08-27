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Правительство Японии: Уровень радиации в морской воде возле Фукусимы ниже допустимого

27 августа, 2023 воскресенье
10:16
Мир

Уровень радиации в первых образцах морской воды, отобранных Министерством охраны окружающей среды после того, как разрушенная атомная электростанция "Фукусима" начала сбрасывать очищенную воду, оказался ниже допустимых границ

Об этом сообщило издание Kyodo.

Стало известно, что по результатам анализа проб морской воды, отобранных в пятницу утром, концентрация трития - радиоактивного материала, который невозможно удалить даже после очистки образовавшейся на АЭС "Фукусима" загрязненной воды - была на уровне, который "не будет иметь" негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду", – заявили в министерстве.

На фоне постоянной обеспокоенности общественности в соседних странах, таких как Китай, правительство Японии усиливает свои усилия по радиационному мониторингу, поскольку в четверг начался десятилетний процесс сброса очищенной радиоактивной воды из комплекса Фукусима Дайчичи.

Такое издание сообщает, что в субботу Агентство рыбного хозяйства объявило, что в первых образцах рыбы, отобранных в водах вблизи станции, не было обнаружено трития в количествах, которые можно было бы обнаружить.

Огромное количество загрязненной воды образовалось в процессе охлаждения реакторного топлива на станции, пострадавшей от расплавления активной зоны реактора, вызванного землетрясением и цунами в марте 2011 года.

Очищенную воду разбавляют, чтобы снизить уровень трития до менее чем одной 40-й от национальных стандартов безопасности, или 1500 беккерелей на литр, прежде чем сбросить ее в Тихий океан в 1 километре от атомной станции через подводный тоннель.

Тритий, радиоактивный изотоп водорода, как известно, менее вреден, чем другие радиоактивные материалы, такие как цезий и стронций.

Министерство охраны окружающей среды заявило в воскресенье, что уровень трития во всех 11 точках отбора проб, расположенных в радиусе 40 км от АЭС Фукусима, был ниже 7-8 беккерелей на литр. Уровень цезия, проверенный в трех из 11 точек, также был ниже пределов обнаружения.

Министерство планирует проводить отбор проб морской воды, результаты которого будут публиковаться еженедельно.

Что предшествовало

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.

22 августа премьер-министр Фумио Кишида заявил , что Япония начнет сбрасывать очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в море в четверг, если позволят погодные условия, несмотря на обеспокоенность местных рыболовов и настойчивую оппозицию со стороны Китая.

Лидер оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Чже Мен назвал решение Японии сбрасывать очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции Фукусимы актом террора.

24 августа, несмотря на обеспокоенность граждан и некоторых соседних государств по поводу последствий для экологии, Япония начала выпускать в океан очищенную от радиации воду из поврежденной атомной электростанции Фукусимы.

26 августа сообщалось , что Соединенные Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.

Япония
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