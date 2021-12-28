Правительство Японии разработало план сброса загрязненной воды из Фукусимы
Во вторник, 28 декабря, правительство Японии разработало план сброса почти 1,3 тонн радиоактивной воды из Фукусимы в море
Об этом сообщает Reuters .
Правительство Японии разработало план сброса воды с поврежденной атомной электростанции Фукусима в море, включая стандарты компенсации для местной промышленности и отчет об оценке безопасности.
В начале декабря оператор завода Tokyo Electric Power наметил детальные планы утилизации, включая строительство подводного тоннеля для выпуска воды.
В апреле 2021 года Япония заявила, что поэтапно сбросит более 1 млн тонн загрязненной воды из Фукусимы после очистки и разведения, начиная примерно с весны 2023 года. Эти заявления вызвали беспокойство местных рыболовов и протесты со стороны соседних Китая и Южной Кореи. Согласно правительственной схеме, Япония установит стандарты компенсации за ущерб, причиненный так называемыми вредными слухами для местных отраслей, таких как рыболовство, туризм и сельское хозяйство.
Япония также ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в следующем году подготовит промежуточную оценку безопасности, а также даст рекомендации по обращению с радиоактивной водой. В правительстве подчеркнули, что стремятся усилить стандарты мониторинга и прозрачности.
Десять лет назад станция "Фукусима" была выведена из строя из-за мощного землетрясения и цунами на северо-восточном побережье страны, что стало самой худшей в мире ядерной катастрофой со времен Чернобыля. С тех пор на станции накопилось около 1,3 млн тонн загрязненной воды.
Издание отмечает, что этой воды достаточно, чтобы заполнить около 500 олимпийских бассейнов. Сейчас она хранится в огромных резервуарах на годовую стоимость около 870 млн долларов, но место заканчивается.
Япония утверждает, что выпуск воды необходим для продолжения комплексного выведения станции из эксплуатации.
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