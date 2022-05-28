Правительство Японии передаст Украине пожарное оборудование и другую помощь более чем на $150 млн

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Речь в основном об обеспечении противопожарного оборудования, устройств связи, лекарств, медицинских изделий и т.д.

Правительство Японии оказывает гуманитарную помощь в Украине и соседних странах (всего 200 миллионов долларов США).

Ранее Япония объявила о выделении финансовой помощи (всего 600 миллионов долларов) для поддержки украинской экономики, а также грантовой помощи по "Программе экономического и социального развития" (300 миллионов иен) для укрепления системы здравоохранения путем предоставления медицинского оборудования.

Напомним, США и Тайвань проведут переговоры по углублению экономических связей, - Bloomberg

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