Правительство Японии передаст Украине пожарное оборудование и другую помощь более чем на $150 млн
27 мая правительство Японии продлило срок экстренной грантовой помощи на сумму около 166 миллионов долларов США. В частности, намерены увеличивать предоставление гуманитарной помощи для народа Украины
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.
Речь в основном об обеспечении противопожарного оборудования, устройств связи, лекарств, медицинских изделий и т.д.
Правительство Японии оказывает гуманитарную помощь в Украине и соседних странах (всего 200 миллионов долларов США).
Ранее Япония объявила о выделении финансовой помощи (всего 600 миллионов долларов) для поддержки украинской экономики, а также грантовой помощи по "Программе экономического и социального развития" (300 миллионов иен) для укрепления системы здравоохранения путем предоставления медицинского оборудования.
- Напомним, США и Тайвань проведут переговоры по углублению экономических связей, - Bloomberg
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