Правительство Японии объявило об отставке

Об этом сообщает The Japan News.

4 октября японское правительство ушло в отставку.

Так, министры работали 384 дня - с 16 сентября 2020 года.

Kyodo News сообщает, что 4 октября парламент Японии утвердит бывшего главу МИД Фумио Кишиду в должности главы правительства.

На прошлой неделе Кишида сменил Сугою на посту лидера правящей Либерально-демократической партии. Вместе с еще одной политической силой они создают коалиционное большинство в обеих палатах парламента.

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