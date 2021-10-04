Правительство Японии объявило об отставке
Правительство премьер-министра Японии Йошихиде Сугою ушел в отставку 4 октября
Об этом сообщает The Japan News.
4 октября японское правительство ушло в отставку.
Так, министры работали 384 дня - с 16 сентября 2020 года.
Kyodo News сообщает, что 4 октября парламент Японии утвердит бывшего главу МИД Фумио Кишиду в должности главы правительства.
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