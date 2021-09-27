Правительство взяло на себя полномочия наблюдательного совета Нафтогаза и назначило новое правление
В понедельник, 27 сентября, Кабмин принял на себя полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", уволив трех членов наблюдательного совета, представляющих государство, - Юлию Ковалив, Наталью Бойко и Юлию Свириденко
Об этом сообщила в Facebook Юлия Ковалив со ссылкой на решение, принятое на внеочередном заседании правительства.
"Полномочия членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер и новое руководство будут принимать все важные для компании решения, в первую очередь для обеспечения отопительного сезона, до избрания нового состава наблюдательного совета", - написала Ковалив.
Ранее, 7 сентября, об отставке заявили трое независимых членов наблюдательного совета НАК - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Люда ван дер Хейден. Срок их полномочий истек 21 сентября.
В то же время "РБК-Украина" сообщает, что правительство назначило новое правление Нафтогаза, прекратив полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.
Новыми членами правления Нафтогаза Кабмин назначил советника председателя правления по вопросам добычи газа Маврикия Калугина, советника председателя правления Владислава Воловика, директора по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз" Елену Бойченко, председателя казначейских операций "Группы Нафтогаз" - начальника казначейского департамента Романа Чумака.
- Напомним, в США обеспокоены отставками в наблюдательном совете Нафтогаза.
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