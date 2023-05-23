Правительство выделяет дополнительные субвенции семи областям Украины: на что направят средства

Об этом на заседании правительства 23 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня приняли решение о распределении дополнительной субвенции для регионов. 588 млн гривен будут выделены бюджетам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей на реализацию в этом году 26 проектов в рамках совместной с ЕИБ чрезвычайной программы", - рассказал он.

"Эти 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦНАП, общественных и культурных центров", - добавил глава правительства.

Субвенция – это отдельный вид целевой денежной помощи (дотации) местным бюджетам из государственного бюджета. В данном случае средства можно потратить исключительно в рамках программы сотрудничества с Европейским инвестиционным банком.