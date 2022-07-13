Об этом говорится на правительственном портале.

Глава Правительства посетил Черниговскую теплоэлектроцентраль, которая получила существенные повреждения от вражеских обстрелов войск РФ в марте.

"Российские террористические войска сознательно разбомбили Черниговскую ТЭЦ. Теперь Правительство выделяет на ее ремонт и оборудование 100 млн грн. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой", - отметил Шмыгаль.

Также по его словам, во время заседания правительства было выделено почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

"Как и обещали, будем делать все, чтобы украинцы по всей стране имели тепло, воду и свет. Подготовка к отопительному сезону — это один из важнейших этапов быстрого восстановления. В целом правительство уже выделило регионам почти 2,5 млрд грн", — подчеркнул премьер-министр.