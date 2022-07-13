Правительство выделит около 300 млн грн на ремонт ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Черниговскую область 13 июля заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы этой зимой украинцы имели тепло и горячую воду
Об этом говорится на правительственном портале.
Глава Правительства посетил Черниговскую теплоэлектроцентраль, которая получила существенные повреждения от вражеских обстрелов войск РФ в марте.
"Российские террористические войска сознательно разбомбили Черниговскую ТЭЦ. Теперь Правительство выделяет на ее ремонт и оборудование 100 млн грн. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой", - отметил Шмыгаль.
Также по его словам, во время заседания правительства было выделено почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.
"Как и обещали, будем делать все, чтобы украинцы по всей стране имели тепло, воду и свет. Подготовка к отопительному сезону — это один из важнейших этапов быстрого восстановления. В целом правительство уже выделило регионам почти 2,5 млрд грн", — подчеркнул премьер-министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.82
Покупка 35.82Продажа 36.92
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное