Правительство выделит общинам 231 млн грн для развития сети ЦНАПов

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.



"Мы внесли изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления этой субвенции. В частности, средства можно будет потратить на обустройство территориальных подразделений центров предоставления админуслуг и удаленных рабочих мест", - отметил он.



Шмигаль добавил, что за прошлый год сеть ЦНАП увеличилась почти вдвое.



"Более 90% украинцев уже сейчас говорят о положительном опыте получения услуг в центрах. Ключевая цель остается неизменной – каждый город в Украине с населением более 10 тыс. человек в ближайший год должен получить собственный ЦНАП", – сказал премьер.

Напомним, более 1,2 тыс. центров предоставления админ услуг консультируют граждан, как сгенерировать COVID-сертификаты и получить выплаты за вакцинацию в рамках проекта "Поддержка".