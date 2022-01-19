Правительство выделит общинам 231 млн грн для развития сети ЦНАПов
В среду, 19 января, Кабмин постановил в течение 2022 года предоставить общинам 231 млн грн субвенции для развития и развития сети ЦНАПов
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.
"Мы внесли изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления этой субвенции. В частности, средства можно будет потратить на обустройство территориальных подразделений центров предоставления админуслуг и удаленных рабочих мест", - отметил он.
Шмигаль добавил, что за прошлый год сеть ЦНАП увеличилась почти вдвое.
"Более 90% украинцев уже сейчас говорят о положительном опыте получения услуг в центрах. Ключевая цель остается неизменной – каждый город в Украине с населением более 10 тыс. человек в ближайший год должен получить собственный ЦНАП", – сказал премьер.
- Напомним, более 1,2 тыс. центров предоставления админ услуг консультируют граждан, как сгенерировать COVID-сертификаты и получить выплаты за вакцинацию в рамках проекта "Поддержка".
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