Правительство выделит дополнительные средства на обустройство границы с РФ и Белоруссией, - Монастырский

Об этом Монастырский сказал во время часа вопросов правительству, передает Еспресо.TV.



"Правительство уже приняло решение о выделении 21 млн грн для закупки материала и изготовления колючей проволоки с целью обустройства границы. Это выделение средств из резервного фонда, это не средства Госпогранслужбы. Она, как и другие структуры МВД, финансируется недостаточно. 75% всего бюджета этого силового ведомства - это заработная плата. Мы говорим о необходимости построения новой границы, которая будет выполнять свои функции", - сказал Монастырский.



Глава МВД добавил, что Минфин готов выделить 17 млрд грн для обустройства государственной границы с Беларусью и РФ.



По его словам, МВД определило базовые районы формирования резервов сил и 10 потенциально уязвимых участков общей протяженностью около 270 км. Военные, которым разведка сообщит о критической ситуации на границе, должны достичь этих участков на государственной границе в течение часа.



МВД также обнародовало иллюстрацию границы с РФ.





Напомним, 14 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в случае обострения ситуации на границе с Беларусью в приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение.