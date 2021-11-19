Правительство выделит дополнительные средства на обустройство границы с РФ и Белоруссией, - Монастырский
Глава МВД Денис Монастырский заявил, что правительство выделит средства из резервного фонда для оборудования государственной границы с Беларусью и Россией
Об этом Монастырский сказал во время часа вопросов правительству, передает Еспресо.TV.
"Правительство уже приняло решение о выделении 21 млн грн для закупки материала и изготовления колючей проволоки с целью обустройства границы. Это выделение средств из резервного фонда, это не средства Госпогранслужбы. Она, как и другие структуры МВД, финансируется недостаточно. 75% всего бюджета этого силового ведомства - это заработная плата. Мы говорим о необходимости построения новой границы, которая будет выполнять свои функции", - сказал Монастырский.
Глава МВД добавил, что Минфин готов выделить 17 млрд грн для обустройства государственной границы с Беларусью и РФ.
По его словам, МВД определило базовые районы формирования резервов сил и 10 потенциально уязвимых участков общей протяженностью около 270 км. Военные, которым разведка сообщит о критической ситуации на границе, должны достичь этих участков на государственной границе в течение часа.
МВД также обнародовало иллюстрацию границы с РФ.
- Напомним, 14 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в случае обострения ситуации на границе с Беларусью в приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение.
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