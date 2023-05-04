Правительство выделит 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах
Кабинет Министров утвердил выделение местным бюджетам средств на обустройство безопасных условий в заведениях общего среднего образования
Об этом сообщает Правительственный портал.
В сообщении говорится, что у 30% школ Украины нет укрытий, поэтому между ними разделят субвенцию в размере 1,5 млрд грн на их создание.
"Эти средства распределены между областями на основе данных о количестве учащихся, обучающихся в дистанционном и смешанном форматах", - сообщил Министр образования и науки Оксен Лесной.
- Напомним, еще осенью говорилось , что нет более важной гуманитарной потребности сейчас, чем обустройство укрытия в школах.
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