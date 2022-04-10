Правительство выделило первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий
Кабмин уже направил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских захватчиков населенных пунктов
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Направляем из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное возобновление инфраструктуры", – говорится в сообщении.
В частности, 400 млн грн выделено для Киевской области, по 250 млн грн – Черниговской и Сумской областям. Еще 100 млн грн выделено для Житомирщины. За эти средства будет произведен ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Кроме того, деньги будут направлены на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.
Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.
"Это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", - добавил Шмыгаль.
- Министерство экономики призывает крупнейшие компании мира присоединиться к восстановлению Украины и перечислить средства в Фонд восстановления и трансформации экономики и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.
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