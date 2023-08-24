Правительство выделило миллиард грн на водоснабжение регионов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
Кабинет Министров выделил почти один миллиард гривен на водоснабжение четырех областей, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, пишет Укринформ.
"После подрыва Каховской ГЭС возникли определенные сложности с водой. И, в первую очередь, были выделены средства, в том числе 370 млн грн было направлено правительством из резервного фонда исключительно для водообеспечения населения в Херсонской области. В целом на такие мероприятия на четыре области было выделено почти 1 миллиард гривен", - подчеркнул Стрелец.
По его словам, он еженедельно проводит соответствующие координационные совещания с представителями областей. Министр отметил, что Днепропетровщина полностью завершила строительство или обустройство тех скважин, которые были запланированы, Запорожская область не нуждается в дополнительных скважинах, однако там уже проанализировано, где можно будет сделать такие скважины после освобождения части области.
Он добавил, что ситуация на Херсонщине сложнее, чем в других регионах, поскольку работы осложняются постоянными обстрелами со стороны армии РФ.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- В Херсонском облсовете рассказали, как пострадавшим от последствий подрыва Каховской ГЭС получить помощь .
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