Правительство выделило миллиард грн на водоснабжение регионов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, пишет Укринформ.

"После подрыва Каховской ГЭС возникли определенные сложности с водой. И, в первую очередь, были выделены средства, в том числе 370 млн грн было направлено правительством из резервного фонда исключительно для водообеспечения населения в Херсонской области. В целом на такие мероприятия на четыре области было выделено почти 1 миллиард гривен", - подчеркнул Стрелец.

По его словам, он еженедельно проводит соответствующие координационные совещания с представителями областей. Министр отметил, что Днепропетровщина полностью завершила строительство или обустройство тех скважин, которые были запланированы, Запорожская область не нуждается в дополнительных скважинах, однако там уже проанализировано, где можно будет сделать такие скважины после освобождения части области.

Он добавил, что ситуация на Херсонщине сложнее, чем в других регионах, поскольку работы осложняются постоянными обстрелами со стороны армии РФ.