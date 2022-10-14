Правительство выделило более 350 млн грн на первоочередное восстановление Киевщины и Сумщины
14 октября украинское правительство выделило из резервного фонда 357 млн грн для Киевской и Сумской областей на первоочередное восстановление
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграмме.
"Правительство сегодня выделило из резервного фонда 300 млн грн для Киевской и 57 млн грн для Сумской областей на первоочередное восстановление", – написал он.
По словам Шмыгаля, это позволит быстро отремонтировать критически необходимые объекты инфраструктуры, которые были разрушены во время оккупации и последних ракетных обстрелов.
- Утром 10 октября россияне нанесли ракетные удары по Киевщине, повреждена гражданская и критическая инфраструктура, есть погибший. Также взрывы прогремели и в столице, ведь россияне атаковали несколько районов ракетами.
- А утром 13 октября войска РФ нанесли удары дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Бучанского района Киевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.8
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.46
- Актуальное
- Важное