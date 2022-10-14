Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграмме.

"Правительство сегодня выделило из резервного фонда 300 млн грн для Киевской и 57 млн грн для Сумской областей на первоочередное восстановление", – написал он.

По словам Шмыгаля, это позволит быстро отремонтировать критически необходимые объекты инфраструктуры, которые были разрушены во время оккупации и последних ракетных обстрелов.

Утром 10 октября россияне нанесли ракетные удары по Киевщине, повреждена гражданская и критическая инфраструктура, есть погибший. Также взрывы прогремели и в столице, ведь россияне атаковали несколько районов ракетами.

А утром 13 октября войска РФ нанесли удары дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Бучанского района Киевской области.

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