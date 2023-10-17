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Правительство выделило более 180 млн грн на выплату помощи пленным и их семьям

17 октября, 2023 вторник
19:56
Экономика

Из резервного фонда госбюджета выделили 180,1 млн грн на финансовую помощь освобожденным из плена военным и семьям тех, кто до сих пор находится в плену

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, по чьей инициативе был разработан проект документа.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина 17 октября.

В частности, документом предусмотрено 129,2 млн грн на предоставление ежегодной государственной денежной помощи семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных. Она выплачивается в размере 100 тысяч грн. за каждый год пребывания таких лиц в местах несвободы.

Кроме того, 50,9 миллиона гривен будут направлены на выплату по 100 тысяч гривен единовременного государственного пособия освобожденным из российского плена.

Денежные средства на банковские счета указанных лиц будет перечислять Минреинтеграции.

  • По состоянию на 19 сентября Украина выплатила более 90 млн. государственную помощь пленным.
  • 2 октября в Раду вернули законопроект, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям, с подписью президента Украины Владимира Зеленского.
Украина
пленние
правительство Шмыгаля
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