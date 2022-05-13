Правительство выделило более 1 млрд грн на нужды разведки Минобороны
Правительство выделило более миллиарда гривен для обеспечения неотложных нужд разведывательного органа Министерства обороны Украины
Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины "О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета", опубликованном сегодня, 13 мая.
Согласно документу Главному управлению разведки Министерства обороны будет выделено 1,23 млрд гривен.
"В частности, предусмотрено, что средства будут направлены на закупку, содержание, ремонт вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения разведывательного органа Министерства обороны", - говорится в распоряжении.
Также добавляется, что решение было принято с целью повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.
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