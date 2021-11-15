Правительство выделило 67,5 млн грн для выявления штамма коронавируса "Дельта" на региональном уровне

Об этом сообщается на сайте министерства.



Решение о выделении 67,5 млн грн региональным центрам Минздрава было принято во время внеочередного заседания 15 ноября.



“Средства будут направлены на закупку 4 500 наборов тест-систем, что позволит провести 450 тыс. исследований для идентификации штамма “Дельта”. В среднем речь идет о 150 тыс. исследований в месяц”, - отмечается в сообщении.



В Минздраве добавили, что ранее Центр общественного здоровья получил наборы для идентификации штамма Delta SARS-CoV-2. Еженедельно из всех регионов Украины в ЦОЗ поступают образцы для идентификации этого штамма коронавируса.



Министерство напомнило, что в сентябре Центр общественного здоровья получил оборудование для определения штамма коронавируса "Дельта". Раньше образцы отправляли в лаборатории ВОЗ.