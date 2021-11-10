Правительство выделило 12,5 млн грн для единовременных выплат пострадавшим в АТО
Кабинет министров Украины выделил 12,5 млн грн для единовременных выплат гражданам, пострадавшим в связи с проведением антитеррористической операции на востоке страны
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Из этой суммы предусмотрено оказать помощь членам семей 4 погибших и 14 лицам, получившим инвалидность при участии в антитеррористической операции", - говорится в сообщении.
Выплаты назначаются лицам с инвалидностью, полученной в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в антитеррористической операции и мерах по сдерживанию российской агрессии против Украины.
Если человек погиб, помощь оказывается членам семьи.
"Единовременное пособие в случае установления инвалидности в зависимости от группы инвалидности выплачивается в следующих размерах: І группа - 400, ІІ группа - 300, ІІІ - группа 250 прожиточных минимумов. В случае гибели (смерти) пособие составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели (смерти)", – говорится в сообщении.
Средства были выделены из резервного фонда. С начала 2021 года на единовременные выплаты пострадавшим в АТО выделили 112 млн грн.
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