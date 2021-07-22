Правительство выделило 106 млн грн на обновление авиации для спасателей

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



"Кабинет министров Украины выделил 106 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета для восстановления авиационной техники, используемой в ликвидации чрезвычайных ситуаций и других задач гражданской защиты", - говорится в сообщении.



Отмечается, что средства будут направлены на восстановление 7 самолетов и 12 вертолетов, находящихся сегодня в неисправном состоянии.

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