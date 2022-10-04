Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

4 октября правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины относительно референтного ценообразования на некоторые лекарственные средства, закупаемые за бюджетные средства".

Ожидается, что нововведение будет способствовать детенизации в системе здравоохранения, повышению эффективности госрегулирования цен на закупаемые за бюджетные средства лекарственные средства и улучшению доступа к ним пациентов. Также реферирование цен позволит снизить расходы больниц на закупку препаратов, входящих в Национальный перечень лекарственных средств.

На сегодняшний день компании, торгующие медицинскими препаратами и средствами лишь декларируют изменение цен, но не обосновывают их. В настоящее время действует госрегулирование цен только на некоторые лекарственные средства, включенные в Нацперечень, путем установления предельных оптово-отпускных цен на основе данных о ценах на препараты в Республике Польша, Словацкой Республике, Чешской Республике, Латвийской Республике, Венгрии.

Поскольку с начала полномасштабной войны в Украине наблюдается рост цен на лекарственные средства, иногда необоснованный, возникла необходимость расширить действующий механизм референтного ценообразования.

"Эффективное управление средствами из государственного бюджета во время войны приобрело критически важное значение в Украине. Так же критически важным сегодня стало обеспечение наших граждан доступными, в том числе по цене, лекарствами. В настоящее время механизм референтного ценообразования является одним из основных инструментов для установления предельной цены на лекарственные средства, финансируемые из государственных бюджетов, в большинстве европейских государств. А практика его применения позволит снизить цены на лекарственные средства и улучшить эффективность бюджетных расходов", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Согласно принятому постановлению, предельные оптово-отпускные цены на основе референтного ценообразования будут применяться к лекарственным средствам, которые зарегистрированы в Украине, включены в Национальный перечень, и в соответствии с государственной оценкой медицинских технологий могут закупаться за средства государственного бюджета.

Реестр предельных оптово-отпускных цен на указанные лекарственные средства, а также утверждение порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на некоторые лекарственные средства, закупаемые за бюджетные средства и подлежащие референтному ценообразованию, будет утверждаться Министерством здравоохранения.

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