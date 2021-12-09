Правительство ввело накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации
9 декабря Кабмин ввел экспериментальную программу дополнительной соцзащиты работников, подпадающих под большую приватизацию
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Сегодня правительство начало экспериментальный проект - программу дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия", - отметил он.
Согласно этой программе взносы будут составлять не менее 4% зарплаты.
По словам Шмыгаля, это станет одним из первых шагов для полноценного внедрения накопительной пенсионной системы для всех граждан Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.03
Покупка 27.03Продажа 27.27
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное