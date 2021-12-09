Правительство ввело накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Сегодня правительство начало экспериментальный проект - программу дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия", - отметил он.



Согласно этой программе взносы будут составлять не менее 4% зарплаты.



По словам Шмыгаля, это станет одним из первых шагов для полноценного внедрения накопительной пенсионной системы для всех граждан Украины.

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