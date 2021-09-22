Правительство введет обязательную вакцинацию для учителей и госслужащих

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID-19, в частности для сотрудников учебных заведений, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", - сказал Ляшко.



Министр пояснил, что такой подход предусмотрен статьей 12 о защите населения от инфекционных болезней, в соответствии с которой работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных болезней.



Ляшко также подчеркнул, что Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил, что обязательная вакцинация является законной, может потребоваться в демократических сообществах и не противоречит конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb