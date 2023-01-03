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Правительство временно отменило аукционы на Prozorro из-за отключения электричества в результате обстрелов

3 января, 2023 вторник
16:23
Экономика Prozorro

В Минэкономики рассказали, что из-за обстрелов России не все участники торгов могут участвовать в электронных аукционах Prozorro, поэтому правительство временно отменило их

Об этом говорится на интернет-портале Министерства экономики.

С 3 января все торги в Prozorro будут проходить без аукциона, окончательной будет тендерная позиция участника. Побеждает тот, кто дал минимальную цену при представлении позиции.

"Как ответ на блэкауты мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника является окончательным, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения. В условиях отключения электропитания и интернета не все участники имели возможность торговаться в аукционе. В то же время равный доступ является ключевым принципом публичных закупок. Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", – рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Изменение применено в период действия правового режима военного положения в Украине.

Также она отметила, что планируются и постоянные изменения в работе аукционов – например, они могут стать опциональными, если тендеры без аукционов будут более эффективными на отдельных направлениях.

"Было много дискуссий, нужны ли аукционы для сложных предметов закупки, например, строительства. Директивами ЕС предусмотрено, что аукционы должны быть опциональными. По требованию World Bank Ukraine мы реализуем отдельную процедуру, в которой аукционы будут опциональными, то есть по решению заказчика. Поэтому через 1-2 месяца посмотрим на цифры, если подтвердится, что в разных категориях закупок стратегия тендера без аукциона может быть более эффективной, вернем аукционы в качестве опционального инструмента торгов для всех закупок", - пояснила Юлия Свириденко.

Кроме того, закупки на нужды ВСУ - пикапы, грузовой транспорт, скорые и прочее - теперь можно делать без учета требований локализации.

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ProZorro
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