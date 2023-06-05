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OPINION

Правительство возвращается к репрессиям и кошмарингу микробизнеса

Виталий Кулик
5 июня, 2023 понедельник
10:02
Мнение

В последнее время создается впечатление, что наше правительство делает все для того, чтобы не спасти экономику воюющей страны, а чтобы добить все ростки предпринимательской активности и уничтожить прибыльные компании

Например, 29 мая Верховная Рада Украины на заседании приняла за основу правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения № 8401. Речь идет об отмене права для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода, а также возврат кошмаринга ФЛП в виде проверок. Правительство рассчитывает, что вернет таким образом в бюджет довоенных 8 млрд гривен...

Неужели наши ФЛП возобновили свою полноценную работу за этот год? Не забрали ли в войско львиную долю рабочей силы? Не лежат ли эти ФЛП мертвым грузом или прозябают от заказа раз в три месяца? Теперь у предпринимателей забирают льготы и еще угрожают маски-шоу устраивать.

Кто-то решил под видом военной необходимости захватить потенциально привлекательные куски рынка. Там наехали на айтишников, там на агрохолдинг, там отобрали компанию по переработке сельскохозяйственной продукции.

Другой пример – массированное наступление силовиков на крупный бизнес. Кто-то решил под видом военной необходимости захватить потенциально привлекательные куски рынка. Там наехали на айтишников, там на агрохолдинг, там отобрали компанию по переработке сельскохозяйственной продукции. Основатель Ukrainian Fashion Week Александр Соколовский описывает одну из таких историй о свиноферме "Дубовая Роща" на Житомирщине. В начале войны россияне ее разбомбили "Искандерами". Как только предприятие начало восстанавливаться, к нему пришли силовики подоить и добить то, что россиянам не удалось.

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Еще пример — компания Париматч остановила работу в Украине, потому что ее внесли чудеса в санкционные списки СНБОУ. В компании говорят, что санкции – это ошибка. Но у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Во власти до сих пор никто не взял ответственности за то, что механизмом, который должен работать против российских структур, тупо грохнули украинскую компанию с 30-летней историей. Ту компанию, которая перечислила почти миллиард гривен в государственный бюджет и потратила более 500 млн на помощь ВСУ в 2022 году, несмотря на все сложности военного времени. Напомним, что в России Parimatch Group обвиняется в предоставлении финансовой поддержки украинским вооруженным силам. В Украине же эту компанию выбрасывают с рынка, потому что ее конкуренты, связанные с силовиками, имеют возможность таким незаконным образом устранить своего конкурента.

Давление силовиков усиливается в условиях, когда на бизнес бешено давит кризис, вызванный войной. Как свидетельствуют результаты нового опроса по устойчивости бизнеса, проведенного Американской торговой палатой вместе с McKinsey & Company Украина. Продажи у 47% компаний в 2022 году упали, и в 2023 году ситуация ухудшится

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Как говорит коллега Борис Кушнирук, формально власти декларируют намерения поддержать бизнес, сократить налоги, дать возможность возобновить производство. В сентябре 2022 года президент Владимир Зеленский актуализировал внимание на экономике, призвав иностранных инвесторов вкладывать средства в Украину. В выступлении на встрече с руководителями крупного бизнеса во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи он заявил о крупной информационной кампании по привлечению инвестиций. А что имеем на самом деле? Давление силовиков усиливается в условиях, когда на бизнес бешено давит кризис, вызванный войной. Как свидетельствуют результаты нового опроса по устойчивости бизнеса, проведенного Американской торговой палатой вместе с McKinsey & Company Украина. Продажи у 47% компаний в 2022 году упали, и в 2023 году ситуация ухудшится.

С другой стороны, правительство возвращается к репрессиям и кошмарингу микробизнеса, возобновляя проверки и загоняя ФЛП в стойло. Это все плохо кончится и для этой власти, и для страны в целом.

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