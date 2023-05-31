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Правительство внесло изменения в правила об отсрочке или освобождении от призыва на срочную службу

31 мая, 2023 среда
17:18
Общество

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила, согласно которым украинец сможет получить отсрочку или быть освобожден от призыва на срочную службу

Об этом говорится в постановлении №543 Кабмина .

Документ позволяет привести отдельные положения в соответствие с требованиями украинского законодательства о предоставлении отсрочки или освобождении граждан от призыва на срочную военную службу.

Согласно новым правилам призывникам, самостоятельно воспитывающим несовершеннолетнего ребенка или нескольких, может быть предоставлена отсрочка.

Также определены основания для освобождения от призыва на срочную службу украинцев, которые:

  • воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;
  • имеют жену с инвалидностью;
  • ухаживают за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в уходе.

Что известно о новых решениях Кабмина и ВРУ относительно военных

Военное руководство сообщало , что проводит призыв в Украине планово, начиная с 24 февраля. Новые волны мобилизации не предвидятся, несмотря на активизацию врага.

30 мая Верховная Рада Украины поддержала проекты законов об увеличении отпусков и премиях.

Кроме того, парламент проголосовал за уменьшение предельного возраста пребывания на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Кабинет Министров утвердил упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу.

военные силы Украины
мобилизация
Война с Россией
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