Правительство внедряет план поддержки посевной кампании – Шмыгаль
Кабинет Министров утвердил решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие каких-либо расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Кабинетом Министров было утверждено решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности. Также аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% суммы привлеченных ими кредитов", - сообщил премьер.
- Напомним, 11 марта Владимир Зеленский заявил, что в Украине, по возможности, должна пройти полноценная посевная кампания.
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