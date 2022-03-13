Правительство внедряет план поддержки посевной кампании – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Кабинетом Министров было утверждено решение, которым государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности. Также аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% суммы привлеченных ими кредитов", - сообщил премьер.

Напомним, 11 марта Владимир Зеленский заявил, что в Украине, по возможности, должна пройти полноценная посевная кампания.