Абсолютно ох*евшие черти из некоторых правоохранительных структур начали приходить до поставщиков Министерства обороны и сообщать им, что поскольку Государственная аудиторская служба Украины трактовала легендарное уже постановление Кабмина №335 как запрещающее предпринимателям получать прибыль, то давайте, уважаемые предприниматели, выбирайте одно из трех:

или отдавайте всю прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление;

прибыль, с которой уже уплачены налоги, за тот срок, пока действовало это постановление; или давайте "порешаем";

или садитесь в тюрьму.

Понятно, как это мотивирует предпринимателей поставлять хоть что-нибудь для армии. Ху*ово это их мотивирует. Либо коррупция, либо тюрьма, либо работайте в минус (ибо уплаченные налоги никто и никогда не вернет, а платить работникам нужно).

А еще понятно, что если предприниматели не будут снабжать армию, то армии от этого лучше не станет. Это, мягко говоря.

Читайте также: Как "кейс Пивоварского" мешает закупкам минобороны

А еще понятнее, что само постановление №335 было выписано именно таким образом именно с этой целью. Чтобы можно было "добежать и решить". Или посадить кого-то, кто мешает. Очень удобная штука. Пошла бы ты нах*й, армия е*баная, у нас тут серьезные темы.

Да нет, пацаны. Да не будет.

Написал заявление в НАБУ, готовлю обращение в НАПК с четкими предложениями. Кабмин должен немедленно решить эту проблему. А все трехбуквенные "стражи" - от**баться.

Извините за мой французский. Забало.

Источник

Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократычна Сокыра".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.