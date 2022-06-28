Правительство вернуло обязательные закупки через Prozorro

Об этом сообщило Prozorro со ссылкой на соответствующее решение правительства.

"Все государственные и местные органы власти и предприятия будут производить обязательные упрощенные закупки в электронной системе Prozorro от 50 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Такие изменения правительство приняло на заседании 24 июня, отменив свое решение от 28 февраля, разрешавшее на время военного положения заключать контракты напрямую, без аукциона.

Согласно решению правительства заказчики должны проводить упрощенные покупки от 50 тыс. грн. Провести аукцион и заключить контракт с поставщиком по такой процедуре можно за 6-8 дней.

"Кроме того, стандартизированные товары, как топливо, офисное оборудование или пищевые продукты, можно будет покупать в электронном каталоге Prozorro Market", – отмечает Prozorro.

"Заказчики, которые находятся в зоне боевых действий и не имеют возможности воспользоваться электронной системой или нуждаются в закупке здесь и сейчас, смогут заключать прямые контракты", - отметил генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

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