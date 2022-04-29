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Правительство Великобритании упростило условия для обучения вынужденно переселенным студентам из Украины

29 апреля, 2022 пятница
14:12
беженцы из Украины

В письме в высшие учебные заведения министр университетов Мишель Донелан сообщила, что правительство расширяет доступ помощи для студентов из Украины

Об этом пишет Times Higher Education.

По данным издания, украинские беженцы, которые учатся в английских университетах, получат такой же статус, как и отечественные студенты. Это значит, что с них не будут взиматься более 9250 фунтов стерлингов в год. Со студентов, прибывших в Великобританию из других стран, взимают международное собрание, которое может быть намного выше. Также украинцы будут иметь доступ к поддержке студентов, например ссуды.

"Доступ к поддержке студентов имеет решающее значение для предоставления возможности получать образование, чтобы улучшить свои навыки и повысить способность украинцев вносить вклад в Великобританию или в восстановление своей родной страны", - говорит Донелан в письме.

По ее словам, украинским беженцам, получившим право на пребывание в Великобритании по одной из схем Министерства внутренних дел, также не нужно будет проходить специальный экзамен (three-year residency test).

Ранее подобные мероприятия были объявлены в Шотландии, хотя из-за того, что шотландские студенты финансируются правительством Голирудгауз, украинские беженцы смогут там учиться бесплатно. Правительство Вестминстера также подтвердило, что английские учебные заведения смогут получить 4 миллиона фунтов стерлингов в финансировании в течение 2022-23 лет от Офиса по делам студентов для финансовой поддержки украинских студентов, обучающихся в стране.

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