Правительство Великобритании упростило условия для обучения вынужденно переселенным студентам из Украины

Об этом пишет Times Higher Education.



По данным издания, украинские беженцы, которые учатся в английских университетах, получат такой же статус, как и отечественные студенты. Это значит, что с них не будут взиматься более 9250 фунтов стерлингов в год. Со студентов, прибывших в Великобританию из других стран, взимают международное собрание, которое может быть намного выше. Также украинцы будут иметь доступ к поддержке студентов, например ссуды.



"Доступ к поддержке студентов имеет решающее значение для предоставления возможности получать образование, чтобы улучшить свои навыки и повысить способность украинцев вносить вклад в Великобританию или в восстановление своей родной страны", - говорит Донелан в письме.



По ее словам, украинским беженцам, получившим право на пребывание в Великобритании по одной из схем Министерства внутренних дел, также не нужно будет проходить специальный экзамен (three-year residency test).



Ранее подобные мероприятия были объявлены в Шотландии, хотя из-за того, что шотландские студенты финансируются правительством Голирудгауз, украинские беженцы смогут там учиться бесплатно. Правительство Вестминстера также подтвердило, что английские учебные заведения смогут получить 4 миллиона фунтов стерлингов в финансировании в течение 2022-23 лет от Офиса по делам студентов для финансовой поддержки украинских студентов, обучающихся в стране.

Беженцы из Украины могут получить стипендии и продолжить учебу в Австралии.