Правительство Великобритании проведет встречу с представителями отрасли из-за цен на газ
В правительстве Британии проведут встречу с представителями энергетической отрасли, чтобы обсудить действия из-за роста цен на газ
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Sky News и The Guardian .
Министр по вопросам бизнеса Кваси Квартенг, представители сферы и регулятор Ofgem проведут встречу 20 сентября.
Министр сказал, что есть планы для того, чтобы предотвратить отключение потребителей. В частности, в случае банкротства мелких поставщиков потребителей передавать в другие, которые готовы предложить самую низкую цену.
За последние несколько недель о банкротстве заявили пять энергокомпаний. Есть опасения, что до конца сентября могут не выдержать еще четыре компании, обслуживающие около 1 млн британцев.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что проблемы с поставками могут длиться месяцами.
В последние недели цены на газ рекордно выросли, причиной чего называют быстрое пробуждение экономики, недостаток запасов в хранилищах после холодной зимы.
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