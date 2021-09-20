Правительство Великобритании проведет встречу с представителями отрасли из-за цен на газ

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Sky News и The Guardian .

Министр по вопросам бизнеса Кваси Квартенг, представители сферы и регулятор Ofgem проведут встречу 20 сентября.

Министр сказал, что есть планы для того, чтобы предотвратить отключение потребителей. В частности, в случае банкротства мелких поставщиков потребителей передавать в другие, которые готовы предложить самую низкую цену.

За последние несколько недель о банкротстве заявили пять энергокомпаний. Есть опасения, что до конца сентября могут не выдержать еще четыре компании, обслуживающие около 1 млн британцев.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что проблемы с поставками могут длиться месяцами.

В последние недели цены на газ рекордно выросли, причиной чего называют быстрое пробуждение экономики, недостаток запасов в хранилищах после холодной зимы.