Правительство Великобритании призвало государственные организации разорвать соглашения с РФ и Беларусью

Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Известно, что правительство призывает государственные органы немедленно пересмотреть любые контракты с российскими и белорусскими компаниями, изменить поставщиков с минимальными препятствиями и законным образом отменить договоренности.

"Путинская военная машина не должна финансироваться государственными деньгами. Мы попросили больницы, советы и другие организации в государственном секторе срочно пересмотреть пути, по которым можно ограничить коммерческие связи с Россией", – заявил канцлер герцогства Ланкастерского Стив Баркли.

Несмотря на то, что все энергетические поставщики покупают электроэнергию на одинаковых оптовых рынках, в британском правительстве понимают, что некоторые из них могут иметь связи с российским государством через структуры компании, и поэтому должны выяснить, не способствуют ли эти контакты российскому режиму.

Напомним, правительство Великобритании выделяет украинским ученым пакет поддержки в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, чтобы они смогли продолжить свою работу, и прекращает финансирование всех исследовательских программ, имеющих связи с российскими государственными и институциональными сотрудниками.