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Правительство в этом году выделило 40 млрд грн на производство украинских беспилотников, - Шмыгаль

26 июля, 2023 среда
12:42
Война с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство в этом году выделило 40 миллиардов гривен для инвестиций в беспилотники украинского производства

Об этом Шмигаль написал в facebook .

Он отметил, что в прошлом году благодаря инициативе президента Владимира Зеленского UNITED24 удалось собрать более 4 миллиардов гривен, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников.

"Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников. Мы устранили таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций. Подняли долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов", - говорится в сообщении

В настоящее время с государством контракты имеют более 40 компаний, а производство БПЛА "выросло в десятки раз".

  • 21 июля стало известно, что Кабмин согласовал экспериментальный проект по производству, закупке и поставке боеприпасов и боевых частей к беспилотникам. Проект рассчитан на два года.
  • Министерство обороны сообщило , что в период с 22 февраля 2022 года Украина взяла на вооружение 28 моделей беспилотников собственного производства. Среди всех моделей есть 9 дронов-камикадзе.
  • 25 июля стало известно, что в Украине стартовало серийное производство собственного беспилотного авиационного разведывательного комплекса Sirko. Вскоре компания-производитель представит новую версию дрона.
  • Позже на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair представили новый украинский морской беспилотный аппарат MAGURA V5. Дальность его действия составляет примерно 833 км.
Экономика
Украина
Технологии
Денис Шмыгаль
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