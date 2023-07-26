Об этом Шмигаль написал в facebook .

Он отметил, что в прошлом году благодаря инициативе президента Владимира Зеленского UNITED24 удалось собрать более 4 миллиардов гривен, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников.

"Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников. Мы устранили таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций. Подняли долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов", - говорится в сообщении

В настоящее время с государством контракты имеют более 40 компаний, а производство БПЛА "выросло в десятки раз".