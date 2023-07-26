Правительство в этом году выделило 40 млрд грн на производство украинских беспилотников, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство в этом году выделило 40 миллиардов гривен для инвестиций в беспилотники украинского производства
Об этом Шмигаль написал в facebook .
Он отметил, что в прошлом году благодаря инициативе президента Владимира Зеленского UNITED24 удалось собрать более 4 миллиардов гривен, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников.
"Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников. Мы устранили таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций. Подняли долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов", - говорится в сообщении
В настоящее время с государством контракты имеют более 40 компаний, а производство БПЛА "выросло в десятки раз".
- 21 июля стало известно, что Кабмин согласовал экспериментальный проект по производству, закупке и поставке боеприпасов и боевых частей к беспилотникам. Проект рассчитан на два года.
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- 25 июля стало известно, что в Украине стартовало серийное производство собственного беспилотного авиационного разведывательного комплекса Sirko. Вскоре компания-производитель представит новую версию дрона.
- Позже на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair представили новый украинский морской беспилотный аппарат MAGURA V5. Дальность его действия составляет примерно 833 км.
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