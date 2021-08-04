Правительство уволило Геращенко с должности заместителя главы МВД, Найема назначили заместителем Криклия
Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений на заседании
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Правительство уволило Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. Он был нардепом прошлого созыва, после назначения Авакова министром был его внештатным советником. Впоследствии перешел в министерство.
Также Кабмин назначил заместителем министра инфрастуктуры Владислава Криклия - Мустафу Найема.
Найем был также нардепом предыдущего созыва, после окончания каденции стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"
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