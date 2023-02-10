Правительство уволило шестерых заместителей министров и заместитель главы Госагентства развития туризма
Кабинет Министров Украины уволил пятерых заместителей главы МВД Украины, первого заместителя министра экономики Украины и заместителя главы Госагентства развития туризма Украины
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В пятницу, 10 февраля, решением Кабмина были уволены шесть заместителей министров Украины. Среди них пять заместителей главы МВД Игоря Клименко:
- Мэри Акопян;
- Игорь Бондаренко;
- Екатерина Павличенко;
- Богдан Драпятый;
- Сергей Гончаров.
Также Кабмин уволил Дениса Кудина с должности первого заместителя министра экономики Украины и Ольгу Рабийчук с должности заместителя главы Государственного агентства по развитию туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- 10 февраля пять заместителей главы Министерства внутренних дел Украины написали заявления об отставке.
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