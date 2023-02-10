Правительство уволило шестерых заместителей министров и заместитель главы Госагентства развития туризма

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В пятницу, 10 февраля, решением Кабмина были уволены шесть заместителей министров Украины. Среди них пять заместителей главы МВД Игоря Клименко:

Мэри Акопян;

Игорь Бондаренко;

Екатерина Павличенко;

Богдан Драпятый;

Сергей Гончаров.

Также Кабмин уволил Дениса Кудина с должности первого заместителя министра экономики Украины и Ольгу Рабийчук с должности заместителя главы Государственного агентства по развитию туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.