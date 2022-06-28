Правительство уволило с должности главу Херсонской ОВА
Геннадия Лагуту уволили с должности главы Херсонской областной военной администрации. Он руководил областной администрацией с 26 октября 2021 года
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кроме того, правительство приняло еще ряд кадровых решений. В частности, Игорь Дегнера назначен руководителем Государственной службы Украины по вопросам труда (до сих пор он был первым заместителем руководителя). Также назначили заместителей министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий (Михаил Янчук), главу Госагентства лесных ресурсов (Юрий Сотник) и Госагенства по вопросам кино (Максим Александров).
- Напомним, российские оккупанты задержали мэра Херсона Игоря Колыхаева.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 35.13
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.09
- Актуальное
- Важное