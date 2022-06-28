Правительство уволило с должности главу Херсонской ОВА

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, правительство приняло еще ряд кадровых решений. В частности, Игорь Дегнера назначен руководителем Государственной службы Украины по вопросам труда (до сих пор он был первым заместителем руководителя). Также назначили заместителей министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий (Михаил Янчук), главу Госагентства лесных ресурсов (Юрий Сотник) и Госагенства по вопросам кино (Максим Александров).