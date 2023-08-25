Правительство уволило главу ГСЧС Сергея Крука
Главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука уволили с должности
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Исполнение обязанностей главы ГСЧС возложили на заместителя Крука Владимира Демчука.
"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме", - сообщил Клименко.
- Ранее Глава МВД анонсировал кадровые решения по результатам внутренних проверок в ГСЧС, которую проводили после авиакатастрофы с руководством МВД на вертолете ГСЧС. В рамках расследования авиатрощи подозрения объявили 5 должностным лицам ГСЧС.
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