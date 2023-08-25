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Правительство уволило главу ГСЧС Сергея Крука

25 августа, 2023 пятница
12:32
Общество

Главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука уволили с должности

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Исполнение обязанностей главы ГСЧС возложили на заместителя Крука Владимира Демчука.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме", - сообщил Клименко.

  • Ранее Глава МВД анонсировал кадровые решения по результатам внутренних проверок в ГСЧС, которую проводили после авиакатастрофы с руководством МВД на вертолете ГСЧС. В рамках расследования авиатрощи подозрения объявили 5 должностным лицам ГСЧС.
Украина
Верховная Рада
ДСНС
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