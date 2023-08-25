Правительство уволило главу ГСЧС Сергея Крука

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Исполнение обязанностей главы ГСЧС возложили на заместителя Крука Владимира Демчука.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме", - сообщил Клименко.