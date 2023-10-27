Правительство увеличило зарплату работникам "Армии восстановления" в 1,5 раза
Кабинет министров сегодня, 27 октября, принял решение об увеличении в 1,5 раза оплаты труда за выполнение общественно полезных работ участникам проекта "Армия восстановления"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Правительство повысило оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" в полтора раза – до 10 050 грн. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 27 октября.
"Армия восстановления - это проект, который мы запустили осенью прошлого года для того, чтобы финансово поддержать людей, временно потерявших работу. Мы предоставляем им возможность приобщиться к выполнению общественно полезных работ и получать за это оплату от государства в размере минимальной зарплаты", – пояснила первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, за год действия этого проекта к таким работам было привлечено более 62 тысячи безработных в 19 регионах. В настоящее время правительство приняло решение об увеличении в полтора раза оплаты труда за выполнение таких работ, согласно которому оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц увеличивается с 6700 грн до 10 050 грн. С 1 января 2024 года она вырастет до 10 650 грн., с 1 апреля 2024 года - до 12 000 грн.
Отмечено, что виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает Центр занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.
Чаще всего безработных привлекают к:
- работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
- разгрузки, расфасовки и доставки гуманитарной помощи;
- предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
- плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;
- помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
- разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;
- обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
- строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;
- работе по заготовке дров для нужд военных и населения.
В рамках проекта " Армия восстановления " в Полтавской области предприятия заключили с безработными людьми более 7,7 тыс. трудовых договоров, среди которых более тысячи из ВПЛ.
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