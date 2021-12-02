Правительство увеличило расходы и выплаты медикам и их семьям
Кабмин утвердил обновленный бюджет Фонда соцстрахования, увеличив доходы и расходы более чем на 720 млн грн
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
По его словам, увеличение доходов и расходов более чем на 720 млн грн обеспечит дополнительные ресурсы, которые получат медработники в случае потери трудоспособности из-за коронавирусной болезни.
Премьер-министр подчеркнул, что медицинские работники должны иметь социальную защиту и гарантии без каких-либо препятствий.
- Напомним, бюджет Фонда социального страхования Украины на 2021 год был принят в марте.
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